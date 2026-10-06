ന്യൂദൽഹി : മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രതിഷേധിച്ചതിൽ വ്യാപക അക്രമം. ഇൻഡി ബ്ലോക്ക് എംപിമാർ നിർവചൻ സദാനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടയിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ വച്ച് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പകുതി വഴിയിൽ നിർത്തിവച്ചു.
തുടർന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആകാശവാണി ഭവൻ പരിസരത്ത് എത്തി പ്രതിഷേധം തുടർന്നു. എന്നാൽ വൈകുന്നേരം വൈകി രാഹുൽ-പ്രിയങ്ക ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കോൺഗ്രസ് എംപിമാരെ ദൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൂടാതെ, ആകാശവാണി ഭവൻ പരിസരത്ത് വലിയൊരു പോലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേ സമയം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ കള്ള പ്രതിഷേധത്തെ അതിരൂക്ഷമായിട്ടാണ് ബിജെപി നേരിട്ടത്. തോൽവിയിലെ നിരാശയിൽ നിന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഭീഷണികൾ ഉന്നയിച്ചതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. കൂടാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മാതൃക നുണ മാത്രമാണെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരിയും തുറന്നടിച്ചു.
ഇതിനു പുറമെ സുപ്രീം കോടതിയോടും സൈന്യത്തോടുമുള്ള അനാദരവാണെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തോടുള്ള അപമാനമാണെന്നും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.