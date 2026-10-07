ബെൽഗ്രേഡ്: മുൻ സെർബിയൻ പ്രസിഡന്റ് അലക്സാണ്ടർ വുസിക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രശംസിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ത്യയെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മോദിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു ആഗോള സൂപ്പർ പവറായി മാറിയെന്നും വുസിക് പറഞ്ഞു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാരമ്പര്യം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്നും വുസിക് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിമർശിക്കുന്നവരെയും അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം വച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ എതിരാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നുവെന്നും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സർക്കാരിന്റെ തലവനായി 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോഴാണ് വുസിക്കിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന.
മോദിയെ വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചു
“ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം: നരേന്ദ്ര മോദിയെപ്പോലുള്ള ഒരു നേതാവിനെ എടുക്കുക. ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തോട് എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു, പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയെ അവിശ്വസനീയമായ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു – അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ്സ് ശരിക്കും ഉയർത്തി. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യ ഒരു പ്രധാന കളിക്കാരനായി – ഒരു യഥാർത്ഥ ശക്തിയായി – മാറിയിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം വമ്പിച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇല്ല, അവർ അദ്ദേഹത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ – അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലമിംഗോകൾ പോലുള്ളവയുടെ പേരിൽ – താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതായത്, അതൊരു ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുന്നു.”- വുസിക് പറഞ്ഞു.
നേപ്പാളിന്റെ Gen-Z പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിച്ച് വുസിക്
നേപ്പാളിലെ Gen-Z പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വുസിക് സംസാരിച്ചു. “അവർ നേപ്പാളിൽ ചെയ്തത് – അവർ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചു; ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വേതനം മൂന്നിലൊന്നായി കുറഞ്ഞു. ‘ഇത്തരമൊരുവന്റെ മകനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല – നമുക്ക് അവന്റെ ഹോട്ടൽ പൊളിക്കാം’ എന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആ വിപ്ലവം നേപ്പാളിനെ നശിപ്പിച്ചത്. ഇത് അതിരുകടന്നതാണ്, ഈ വിഡ്ഢികൾ സാധനങ്ങൾ തകർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നു.”- അദ്ദേഹം പരിഹാസേന വിമർശിച്ച് പറഞ്ഞു.