കാസർകോട് ; കേന്ദ്ര സര്വകലാശാലയില് വന്ദേമാതരം ദേശീയ സെമിനാറിനിടെ അക്രമം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിദ്യാര്ഥികള്ക്കെതിരെ കേസ്. കണ്ടാലറിയുന്ന 25 പേര്ക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. ന്യായ വിരുദ്ധമായി സംഘം ചേര്ന്ന് സെമിനാര് അലങ്കോലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് എഫ്ഐആര്.
വന്ദേമാതരത്തിന്റെ 150ാം വാര്ഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ സെമിനാറിന്റെ സമാപനയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആര്ലേക്കര് ആയിരുന്നു . സെമിനാറില് ആര്എസ്എസ് നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അക്രമം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ലൈബ്രറി ഹാളിന് പുറത്തായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പ്രതിഷേധമെങ്കില് ബുധനാഴ്ച വിദ്യാര്ഥികള് ഹാളിനകത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറി.
ഗവര്ണര് ക്യാമ്പസ് വിട്ടു പോയ ശേഷം ആയിരുന്നു വിദ്യാര്ഥികള് സംഘടിച്ച് എത്തിയത്. അതിനിടെ സര്വകലാശാല പ്രോക്ടര് കെ ശ്രീകുമാര് സെമിനാറില് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം വിദ്യാര്ഥികള് തടഞ്ഞു. പ്രസംഗിക്കവേ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തും ഷൂസ് ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചുമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.