ന്യൂദൽഹി: ആഗോളതലത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ആമസോണിന്റെ നീക്കം ഇന്ത്യയെയും ബാധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ‘ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ 2026’ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇ-കൊമേഴ്സ് ഭീമൻ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 1,000 ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഈ നീക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ റീട്ടെയിൽ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടും.
ആമസോണിന്റെ പ്രധാന ഇ-കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ‘സ്റ്റോർസ്’ വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും പിരിച്ചുവിടൽ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നവരാത്രി, ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി കമ്പനിയുടെ ഈ തീരുമാനം ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനരീതി, മുൻഗണനകൾ, ഭാവിയിലെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ചില തസ്തികകൾ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് അയച്ചതായി പ്രചരിക്കുന്ന അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പിരിച്ചുവിടൽ ബാധിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് നിലവിലെ തൊഴിൽ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക കാലയളവും നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജും നൽകുമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ രാജ്യം, തൊഴിൽ പദവി എന്നിവ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം.
കഴിഞ്ഞ വർഷം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി പതിനായിരക്കണക്കിന് തസ്തികകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച ആമസോണിന്റെ ചെലവുചുരുക്കൽ നടപടികളുടെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ നീക്കത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, മുൻകാല പിരിച്ചുവിടലുകൾ കമ്പനിയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ), ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്, ഓട്ടോമേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ആമസോൺ. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം. അടുത്ത തലമുറ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനായി വൻതോതിൽ നിക്ഷേപവും കമ്പനി നടത്തിവരുന്നു.
2021-ൽ ജെഫ് ബെസോസിന് ശേഷം സിഇഒ ആയി ചുമതലയേറ്റ ആൻഡി ജാസി, എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ ജീവനക്കാർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എഐയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുകയും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളാകുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് കമ്പനിയുടെ ഭാവി വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. അതേസമയം, എഐയുടെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എഐ അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റവും ചെലവുചുരുക്കൽ നടപടികളും ആമസോണിന്റെ തൊഴിൽ ഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലെ ജീവനക്കാരെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും.