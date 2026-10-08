തിരുവനന്തപുരം : തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് ബി.ജെ.പി കൗണ്സിലര് ആര്. സുഗതന്റെ വ്യാജ ഒപ്പിട്ടെന്ന പരാതിയില് മ്യൂസിയം പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിൽ ട്വിസ്റ്റ് . ഫെബ്രുവരി 26, മാര്ച്ച് 11, ഏപ്രില് 27 തീയതികളില് നടന്ന യോഗങ്ങളിലാണ് തിരിമറി നടന്നതായി സി.പി.എം ആരോപിക്കുന്നത്.
എന്നാല് ആരോപണം ഉയര്ന്ന കൗണ്സില് യോഗത്തില് കറുത്ത ഷര്ട്ട് ധരിച്ച് കൗണ്സിലര് ആര്. സുഗതന് പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. താന് നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത് ഒപ്പിട്ട യോഗത്തെയാണ് സി.പി.എം കള്ള ഒപ്പ് കേസാക്കി മാറ്റിയതെന്നാണ് ആർ സുഗതൻ പറയുന്നത്.
കേസിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഘടകം ഒപ്പ് വ്യാജമായി ഇട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആര്. സുഗതനെ കേസില് രണ്ടാം പ്രതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് . മേയര് വി.വി. രാജേഷിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി . കോര്പ്പറേഷന് സെക്രട്ടറിയാണ് കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി. എന്നാൽ സ്വന്തം ഒപ്പ് വ്യാജമായി ഇടാന് ഒരാൾ കൂട്ടു നിൽക്കുമോ എന്നും ,അതേ ആള് എങ്ങനെ ഗൂഢാലോചനയില് പ്രതിയാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് പൊലീസിന് മറുപടിയില്ല.