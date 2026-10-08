പത്തനംതിട്ട: മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ പത്തനംതിട്ട സിപിഎം വിപുലീകൃത കമ്മിറ്റി യോഗത്തില് രൂക്ഷവിമര്ശനം. അച്ഛന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ മകളുടെ കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക് സിഎംആര്എല് കമ്പനിയുമായി വാണിജ്യ ഇടപാട് നടത്തുന്നത് നിയമപരമായി തെറ്റില്ലെങ്കിലും ധാര്മ്മികമായി ശരിയല്ലെന്ന വിമര്ശനമാണ് യോഗത്തില് ഉയര്ന്നത്.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പാര്ട്ടിയുടെ തോല്വിയിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങളില് ഒന്ന് എക്സാലോജിക്കിനെതിരായ കേസ് ആണെന്നായിരുന്നു പ്രധാന വിമര്ശനം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് കോന്നിയിലെത്തിയ പിണറായി വിജയന് സദസില് നിന്നും ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച സിപിഎം പ്രവര്ത്തകനോട് ‘വീട്ടില്പ്പോയി ചോദിക്കാന്’ പറഞ്ഞത് വലിയ ജനരോഷത്തിന് കാരണമായെന്ന വിമര്ശനവും വിപുലീകൃത കമ്മിറ്റിയില് ഉയര്ന്നു. മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുടെ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങള് പൊതുസമൂഹത്തില് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യം നേതൃത്വം മനസിലാക്കണമെന്ന നിര്ദേശവും യോഗത്തില് ഉയര്ന്നു.
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് ദേവസ്വംബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റ് എ. പദ്മകുമാറിനെതിരെ നടപടി വൈകിയത് പാര്ട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിച്ചു. വിവാദം കത്തിപ്പടര്ന്നത് കാര്യമാക്കാതെ പ്രതിരോധം തീര്ക്കാനാണ് പാര്ട്ടി ശ്രമിച്ചത്. പദ്മകുമാറിനെ പാര്ട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന വികാരം അയ്യപ്പവിശ്വാസികളെ പാര്ട്ടിക്കെതിരെ തിരിച്ചു. മൂന്നരമാസം പത്മകുമാര് ജയിലില് കഴിഞ്ഞിട്ടും പാര്ട്ടി നടപടിയെടുത്തില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്വിക്കുശേഷമാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗമായ പദ്മകുമാറിനെതിരെ നടപടിയുണ്ടായത്. കൃത്യസമയത്ത് മാറ്റിനിര്ത്തിയിരുന്നെങ്കില് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. ഇതും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തോല്വിക്ക് കാരണമായതായി പ്രതിനിധികള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുന് മന്ത്രി വീണാജോര്ജും പാര്ട്ടിയിലെ നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസമാണ് ആറന്മുളയില് അവരുടെ കനത്ത തോല്വിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. വീണാ ജോര്ജിനെ വളഞ്ഞിട്ട് ചില മാധ്യമങ്ങള് ആക്രമിച്ചപ്പോള് പാര്ട്ടിക്ക് അതിനെ ചെറുക്കാനായില്ല.
പാര്ട്ടിയുമായി ഒത്തുപോകുന്നതില് അവര്ക്കും വീഴ്ചയുണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം വീണാ ജോര്ജ് പാര്ട്ടിയില് സജീവമാകാത്തതും യോഗത്തില് ചര്ച്ചയായി. താന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു എന്നാണ് വീണാ ജോര്ജ് ഇതിനു നല്കിയ വിശദീകരണം. എങ്കില് അക്കാര്യം പാര്ട്ടിയില് കൃത്യമായി അറിയിക്കാഞ്ഞതെന്ത് എന്ന ചോദ്യവും ചില നേതാക്കള് ഉയര്ത്തി.