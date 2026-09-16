ന്യൂദല്ഹി: കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതില് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ കുട്ടികള്ക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസുകള് അന്വേഷണ ഏജന്സികള്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് ഫെയിസ്ബുക്കിന്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ മെറ്റ. കുട്ടികളുടെ ഓണ്ലൈന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് കര്ശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് ഉള്പ്പെടെ മെറ്റ അധികൃതരെ വിളിച്ചുവരുത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങള് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് എത്തിയാല് സ്വമേധയാ അന്വേഷണ ഏജന്സികള്ക്ക് വിവരം കൈമാറാമെന്ന് മെറ്റ സമ്മതിച്ചത്.
ഭാരതീയരായ കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക ചൂഷണ ദൃശ്യങ്ങള് ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമില് വില്പനക്ക് വച്ചതില് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. തുടര്ന്ന് കമ്മീഷന് മെറ്റക്ക് നോട്ടീസ് അയിച്ചു. ഇതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 9ന് മെറ്റ അധികൃതരെ വിളിച്ചുവരുത്തി. ഓണ്ലൈന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും ഈ വിഷയത്തിലടക്കം സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്ക്കെതിരെ കേന്ദ്രസര്ക്കാര് കര്ശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് നിലപാട് അറിയിച്ചു. പോക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം നിയമനപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയമപാലകരെ അറിയിക്കാമെന്ന് മെറ്റ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.
കുട്ടികളുടെ ലൈംഗികചൂഷണ ദൃശ്യങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്താന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് ദല്ഹി പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക ചൂഷണ വിവരങ്ങള് അറിയുന്നവര് മറച്ചുവെക്കാന് പാടില്ല. ഈ നിയമം ഓണ്ലൈന് പ്ലാറ്റ്പോമുകള്ക്കും ബാധകമാണ്. ഇത് മെറ്റയും സമാനമായ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനും ദേശീയ ബാലാകവകാശ കമ്മീഷന് പോലീസിന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.