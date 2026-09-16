ന്യൂദൽഹി: കുട്ടികളുടെ ദുരുപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെ വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് (എൻസിപിസിആർ) മെറ്റാ ഇന്ത്യ എംഡിയെയും ഹെഡിനെയും വീണ്ടും വിളിച്ചുവരുത്തി. സെപ്റ്റംബർ 16 ബുധനാഴ്ചയാണ് (ഇന്ന്) വാദം കേൾക്കൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെറ്റാ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധികൾ സെപ്റ്റംബർ 9 ന് എൻസിപിസിആറിന് മുമ്പാകെ ഹാജരായിരുന്നു.
നേരത്തെ സിഎസ്എഎം വിഷയത്തിൽ എൻസിപിസിആറിന്റെ തുടർച്ചയായ തുടർനടപടികൾ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നയം പരിഷ്കരിക്കാൻ മെറ്റയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഓൺലൈനിൽ ദോഷകരമായ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി കേന്ദ്രം ഇടപെടുന്നത് തുടരുന്നതിനാൽ, കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കേസുകളും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഉചിതമായ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ടെക് ഭീമൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഒരു പ്രധാന ആവശ്യകതയാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു. “ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ സുരക്ഷ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്, അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല,” -സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസി എ എൻ ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നീക്കമാണ് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയമ നിർവ്വഹണ അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റയുടെ തീരുമാനമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് സർക്കാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
“കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉചിതമായ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മെറ്റാ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയാണിത്, ഇനിയും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്,”- വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
അതേ സമയം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദോഷകരമായ ഉള്ളടക്കം, പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ളടക്കം എന്നിവ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രം മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായും ഇടപഴകുന്നുണ്ടെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.