ന്യൂദല്ഹി:പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ അന്തരിച്ച മാതാവിനെ പരിഹസിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കങ്കണ തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുള്കിത് മണി എന്ന സ്റ്റാന്റപ് കൊമേഡിയനും രാഹുല് ഗാന്ധിയും ചേര്ന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ഡോറില് നടത്തിയ ചത്രോം കി ഗൂഞ്ച് (വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ശബ്ദം) എന്ന പരിപാടിയില് മോദിയുടെ അമ്മയെയും പ്രായമേറിയ സ്ത്രീകളെയും പരിഹസിച്ചത്. . ഇതിനെതിരെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് കങ്കണ രംഗത്ത് വന്നത്.
ഇത്തരം പരിഹാസങ്ങളിലൂടെ താൻ ധീരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാമെന്ന് ഈ ‘കോമാളി’ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരശൂന്യതയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പോ എതിർപ്പോ ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ ആ പദവി തീർച്ചയായും ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നു.
ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഒരാളുടെ അന്തരിച്ച മാതാവിനെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ്.- കങ്കണ പറഞ്ഞു.