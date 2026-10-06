ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാന്റെ ചണ്ഡീഗഡിലെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിൽ ചൊവ്വാഴ്ച സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തി. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചണ്ഡീഗഡിലെ സെക്ടർ 2 ലെ 50-ാം നമ്പർ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെ സിബിഐ സംഘം എത്തി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഏജൻസിയുടെ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
പഞ്ചാബിലെ പണമിടപാട്, ടെൻഡർ ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിബിഐ നടപടി. പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിലെ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. എത്രയും വേഗം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ഏജൻസിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏകദേശം 2 മണിയോടെ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു. ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ വാദം കേൾക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സുപ്രീം കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പഞ്ചാബിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സിബിഐ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
സിബിഐ നടപടി ചണ്ഡീഗഡിന് പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചണ്ഡീഗഡിലെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ ഓപ്പറേഷൻ. മൊഹാലിയിലും, സംഗ്രൂർ ജില്ലയിലെ ഘരച്ചോൺ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി (ഒഎസ്ഡി) രാജ്വീർ ഘുമാന്റെ വസതിയിലും സിബിഐ സംഘങ്ങൾ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ചണ്ഡീഗഡ് ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലെത്തിയ സിബിഐ സംഘം രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്തത്. ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരു ബസിൽ സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.