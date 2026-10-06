പാലക്കാട് : സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഇ എന് സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമ പരാതിയില് പഠിക്കാതെ പ്രതികരിക്കില്ലെന്ന് കെ കെ ശൈലജ, ഇല്ലാക്കഥയെന്ന് ഇപി ജയരാജന്.
അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് പ്രതികരിക്കാന് മടിച്ചു. സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ ക്രിമിനല് സ്വഭാവമുള്ള യാതൊരു പരാതികളും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.
ഗോവിന്ദനും പറഞ്ഞു. ചില വാര്ത്താ ശൃംഖലകള് നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങള് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമായി പഠിക്കാതെ ഊഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു. ‘പാലക്കാട്ടെ പരാതിയെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല. ജില്ലാതലത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങള് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റില് എത്തിയാല് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. പാര്ട്ടി കോടതിയല്ല. എന്നാല് ചെറിയ തെറ്റുകളില്പ്പോലും കര്ശന നടപടിയെടുക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് പാര്ട്ടിക്കുള്ളത്’-ശൈലജ പറഞ്ഞു.
പാലക്കാട് സംഘടനാപരമായ നടപടിയാണ് എടുത്തതെന്നും കാര്യങ്ങള് വിശദീകരിച്ചിട്ടും മാദ്ധ്യമങ്ങള് ഇല്ലാക്കഥകള് മെനയുകയാണെന്നും ഇപി ജയരാജന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ സംഭവത്തെ സി പി എമ്മിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.