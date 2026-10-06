തിരുവനന്തപുരം: വാഴോട്ടുകോണം കൗണ്സിലര് ആര് സുഗതനെതിരെ പൊലീസിനെ ദുര്വിനിയോഗം ചെയ്ത് കള്ളക്കേസെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് എംഎല്എ. പിണറായി സര്ക്കാര് കെട്ടിച്ചമച്ച കേസ് വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാര് തുടരുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ നഗരസഭാ ഭരണം അട്ടിമറിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് കള്ളക്കേസെടുത്ത് സുഗതനെ ജയിലില് അടച്ചു. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ആസൂത്രിത നീക്കം ജനങ്ങള് തിരിച്ചറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മന്ത്രിമാര്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിന് പൊലീസ് ജയിലില് അടച്ച യുവമോര്ച്ച പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചപ്പോള് പ്രവര്ത്തകരെ സ്വീകരിക്കാന് പൂജപ്പുര ജയിലില് എത്തിയതായിരുന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്.
ഒരു വശത്ത് രാഹുല് ഗാന്ധി ഭരണഘടന ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോള് ഇവിടെ കേരളത്തില് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ജനങ്ങള്ക്ക് വ്യക്തമായി മനസിലായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൊല്ലത്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സുരക്ഷ അട്ടിമറിക്കാന് ശ്രമിച്ച യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് അന്നേദിവസം തന്നെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസില് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തില് ഇതുവരെ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താന് പൊലീസിന് ആഭ്യന്തര കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
പൊലീസിനെ ദുര്വിനിയോഗം ചെയ്ത് എതിര് പാര്ട്ടിക്കാര്ക്കെതിരെ സിപിഎം സര്ക്കാര് 10 വര്ഷം ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങള് തന്നെയാണ് വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാര് തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി