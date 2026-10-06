കൊച്ചി: വഞ്ചനയിലൂടെയോ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന തെറ്റായ വാഗ്ദാനം നല്കിയോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടുന്നത് ബലാല്സംഗമല്ലെങ്കിലും കുറ്റകരമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഫറോക്ക് പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസില് മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെതിരെ സമര്പ്പിച്ച അപ്പീല് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
പ്രതിയും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട പരാതിക്കാരിയും തമ്മില് വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തിയതാണ്. ഇതിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം, പ്രതി ഒരു ഹോട്ടലിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവിടെവച്ച് നിര്ബന്ധിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതിനാലാണ് യുവതി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയത്. എന്നാല് പ്രതി മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ലിവ്-ഇന് റിലേഷനിലാണെന്നതും ആ ബന്ധത്തില് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്നും മറച്ചുവച്ചാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തിയതെന്ന് യുവതി ഹര്ജിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ ബലാത്സംഗമായി കണക്കാക്കില്ലെങ്കിലും സെക്ഷന് 69 പ്രകാരം കുറ്റകരമാക്കുന്നുവെന്ന് കോടതി കണ്ടു. പ്രതിയുടെ അപ്പീല് തള്ളിയ കോടതി , അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നില് കീഴടങ്ങാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.