ന്യൂദൽഹി: ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രതിപക്ഷ ഇൻഡി സഖ്യത്തിനുമെതിരെ കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ചൊവ്വാഴ്ച രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ ഇസിഐ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് നാടകം ആണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
കോൺഗ്രസും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നാടകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു
ചൊവ്വാഴ്ച ദൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സഖ്യകക്ഷികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും സുപ്രീം കോടതിയെയും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഇത് നിർത്താൻ സമയമായിയെന്നും 2014 മുതൽ ഈ നാടകം തുടരുന്നുവെന്നും എത്ര കാലം ഇനിയും ഇത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
പൊതുജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവർക്കാണ് അധികാരം ലഭിക്കുന്നത്
“ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ, ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിധി ലഭിക്കും. അവരുടെ വിധി നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. സുപ്രീം കോടതി നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയെ ആക്രമിക്കുകയും കോടതിയെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും സർക്കാരിനെയും കള്ളന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല,”- കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഉപദേശം
“പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയിൽ നിന്നും ബിജെപി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവർ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയല്ല, സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി അക്ഷീണം നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. ഈ നാടകം നിർത്തൂ. നിങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നത് തുടർന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടകം തുടരുന്നത് വെറുതെയാകും,”- കേന്ദ്രമന്ത്രി, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഉപദേശിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് രണ്ട് വർഷത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു
അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് 55 വർഷം ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചുവെന്നും ആ സമയത്ത് അവർ രണ്ട് വർഷത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്തു. ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സ്വഭാവം. ഇന്ന് അവർ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.