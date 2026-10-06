ന്യൂദല്ഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന നേഹ ബോറ എന്ന ജെഎന്യുവിലെ ഇടത് നേതാവ് ദല്ഹി പൊലീസ് സമരം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ കടന്നുപിടിക്കുന്നു എന്ന രീതിയില് വ്യാജ ആരോപണം ഉയര്ത്തിവരികയാണ്. നേഹയുടെ ഈ ആരോപണത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് രുചി തിവാരി എന്ന ജേണലിസ്റ്റ്.
गुंडी Neha Bora आखिर कब तक खुलेआम सड़कों पर घूमेगी ?#nehabora #ruchitiwari #jantarmantar #viral #trending pic.twitter.com/h3Zr1ZwuxV
— Ruchi Tiwari 🇮🇳 (@RuchiXTiwari) October 5, 2026
ദൽഹി സർവകലാശാലയിലെ ആർട്സ് ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ഒരു സമരം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാന് പോയപ്പോള്, അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരുടെ സംഘം തന്നെ ലൈഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചപ്പോള് മിണ്ടാതിരുന്ന ആളാണ് നേഹ ബോറ എന്നതായിരുന്ന രുചി തിവാരിയുടെ വിമര്ശനം. “തന്റെ വസ്ത്രങ്ങള് അവര് വലിച്ചുകീറാന് ശ്രമിക്കുമ്പോള് അവരെ നേഹ കയ്യടിച്ചുപ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ചില വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഇതിനെ എതിര്ക്കാനായി മുന്നോ്ട് വന്നു. അപ്പോള് അവരോട് മാറിനില്ക്കാനും ഇല്ലെങ്കില് കള്ളക്കേസില് കുടുക്കുമെന്നും നേഹ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരെ പിന്തിരിപ്പച്ചു. “- രുചി തിവാരി പറഞ്ഞു.
Neha Bora, hypocrite feminist!#nehabora #jantarmantar #ruchitiwari #viral #trending pic.twitter.com/83FskfHhrw
— Ruchi Tiwari 🇮🇳 (@RuchiXTiwari) October 4, 2026
നേഹ ബോറയെ പൊളിച്ചടക്കുന്ന രണ്ട് വീഡിയോകളാണ് രുചി തിവാരി സാമൂഹ്യമാധ്യമമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ചത്. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ജ്ഞാൻ കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ, വനിതാ പ്രതിഷേധക്കാരെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ദൽഹി പോലീസ് മർദ്ദിക്കുകയും മോശമായി സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ബോറ വലിയ വായില് ബഹളം വെയ്ക്കുകയാണ്. ഏത് വിധേനെയും അഭിനയിക്കാന് അറിയുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പുകാരിയാണ് നേഹ ബോറ എന്നും രുചി തിവാരി പറയുന്നു.
സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ നേഹ ബോറ പുലർത്തുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നുകാട്ടുന്നതായിരുന്നു രുചി തിവാരി ‘X’-ൽ (ട്വിറ്റർ) പങ്കുവെച്ച വീഡിയോകള്.. UGC മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ദല്ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് രുചി തിവാരി പോയത്. സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരുടെ സംഘം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയായ തന്നെ വലിച്ചിഴച്ചപ്പോൾ ബോറ ഇടപെട്ടില്ലെന്ന് രുചി തിവാരി ഈ വീഡിയോയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ആ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ, തന്നെ ഇടത് വിദ്യാര്ത്ഥികള് ആക്രമിക്കുകയും മോശമായി സ്പർശിക്കുകയും വസ്ത്രം അഴിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സംഘത്തെ ബോറ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് തിവാരി വിമര്ശിച്ചു. “തന്റെ ഗുണ്ടകളെക്കൊണ്ട് എന്നെ വലിച്ചിഴപ്പിക്കുമ്പോഴും, പരസ്യമായി വസ്ത്രം അഴിച്ചുമാറ്റാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോഴും അവർ (നേഹ ബോറ) സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല,” തിവാരി പറഞ്ഞു.