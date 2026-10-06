ന്യൂഡൽഹി : കഴിഞ്ഞ നാല് തലമുറകളായി ജനാധിപത്യത്തിൽ രാജവാഴ്ച നടത്തുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കുടുംബവും ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സുധാൻഷു ത്രിവേദി .
നേരത്തെ ഈ ആളുകൾ വോട്ടർ ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് അവർ ശരിയായിരുന്നോ അതോ ഇന്ന് അവർ സൈന്യം, മാധ്യമം, എച്ച്എഎൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. 13 കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ 2.8 കോടി മരിച്ചവരെയും ഒരു കോടി ഇരട്ടിയോളം വോട്ടർമാരെയും ചേർക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ, നിലവിലില്ലാത്ത 5.8 കോടിയിലധികം ആളുകളെ കണ്ടെത്തി. എംഎൻആർഇജിഎയിൽ 4 കോടിയിലധികം ആളുകൾ നിലവിലില്ലായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ആർക്കാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഹാജരാകാത്തവർ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ, മരിച്ചവർ എന്നിവരെയാണോ അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഏത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്? കോൺഗ്രസുകാർ മടിയന്മാരാണെന്നും സുധാൻഷു പറഞ്ഞു.