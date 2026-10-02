ന്യൂഡൽഹി : ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലെ നൂറ് കണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരാധകനായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഐടി സെൽ. സ്മിത് മച്ചാറിനെ ലോകം അഭിനന്ദിക്കുകയും , പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വില കുറഞ്ഞ നീക്കങ്ങൾ. മച്ചാറിന്റെ ജനപ്രീതിയും സൽപ്പേരും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
മോദിയും നെതന്യാഹുവും ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിനെ പരസ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, മച്ചാർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരാധകനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.@smitmachchhar എന്ന യൂസർനെയിമിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടാണ് ഇതിന് ‘തെളിവായി’ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. മച്ചാറിന്റെ ചിത്രം പ്രൊഫൈൽ ചിത്രമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അക്കൗണ്ടിൽ , ഉപയോക്താവിനെ ഫ്ലൈദുബായിലെ ‘പൈലറ്റ്’ ആയി വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ‘സ്മിത് മച്ചാർ’ എന്ന പേര് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ‘Respect’ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തതായി ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കാണാം .ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, ഇത് സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ ചായ്വിലേക്കുള്ള തെളിവായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ, ഈ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്: ഈ അക്കൗണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന്റേതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന യാതൊരു വിവരവും ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളിൽ ഇല്ല.
വാസ്തവത്തിൽ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ‘About this account’ എന്ന വിഭാഗം തന്നെ ഗൗരവകരമായ സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളിൽ കാണുന്ന അക്കൗണ്ട് 2026 ജൂലൈയിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അതിലുപരി, ഈ അക്കൗണ്ടിന് മുമ്പ് ഒമ്പത് വ്യത്യസ്ത ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കാണിക്കുന്നു.
ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ പേരും ഫോട്ടോയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട്, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റിൽ “Respect” എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തു എന്നതിലുപരിയായി ഈ അക്കൗണ്ട് മച്ചാറിന്റേത് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതാണ് സത്യം. ഇതുവരെ മച്ചാറിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാത്ത രാഹുലിന് പുതിയ ഇമേജ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഈ സംഭവം കരുവാക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്.