ലക്നൗ : ബജ്രംഗ് ദളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ മുഹമ്മദ് ദീപക്ക് ഹിന്ദു വ്യാപാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കോട്ട്ദ്വാറിലുള്ള സാരി കടയുടമയുമായുണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്നാണ് ജിം നടത്തിപ്പുകാരനായ മുഹമ്മദ് ദീപക്ക് അറസ്റ്റിലായത്.
മുഹമ്മദ് ദീപക്ക് കടയുടമയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈറലായ വീഡിയോയുടെയും വ്യാപാരി നൽകിയ പരാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോട്ട്ദ്വാർ പോലീസ് ദീപക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു . നേരത്തെ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ‘മുഹമ്മദ് ദീപക്’ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തെ ‘സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ന് അതേ കോൺഗ്രസിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ദീപക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് . ഫേസ്ബുക്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ കോട്ട്ദ്വാറിലെ ഗംഗാ ദത്ത് ജോഷി മാർഗിലുള്ള സാരി കടയിൽ ദീപക് എത്തിയതോടെ കൂടുതൽ വഷളായി. അവിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ, ദീപക് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കടയുടമ ആരോപിച്ചു.തുടർന്ന് വ്യാപാരി കോട്ട്ദ്വാർ പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയും പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.സംഘർഷസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കോട്ട്ദ്വാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ചുറ്റും വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.