ഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ ശാസ്ത്രീയവും സാമൂഹികവുമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്. രാജശേഖരന്റെ ‘പൊള്ളുന്ന ഭൂമി.’ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയം മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകള്മൂലം ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതി സന്തുലിതാവസ്ഥ എങ്ങനെ തകരുന്നു, കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം എത്രത്തോളം ഗുരുതരമായ ഘട്ടത്തിലെത്തി, അതിന്റെ ഭാവിപ്രതിഫലനം എന്തായിരിക്കും എന്നീ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഗ്രന്ഥകാരന് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയെ ഒരു സമകാലിക വാര്ത്തയായി മാത്രം കാണാതെ ഭൂമിയുടെ ദീര്ഘമായ ചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ഭൂമിയുടെ രൂപീകരണം, അന്തരീക്ഷത്തിലെമാറ്റങ്ങള്, ഓക്സിജന്റെ ഉദ്ഭവം, ജീവന്റെ പരിണാമം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകളില് നിന്ന് ഇന്നത്തെ ആഗോളതാപനത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര പുസ്തകത്തെ ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതമാക്കി മാറ്റുന്നു.
താപനിലയിലെ അസാധാരണ വര്ധന, മഴയുടെവ്യതിയാനം, ഹിമാനികളുടെ ഉരുകല്, സമുദ്രനിരപ്പുയര്ച്ച, ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനില്പ്പിനുള്ള ഭീഷണിതുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള് ഗൗരവത്തോടെ ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയിലെ മാറ്റങ്ങളെ മനുഷ്യജീവിതത്തോടും വരുംതലമുറകളോടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമീപനം വായനക്കാരനെ സ്വയംചോദ്യം ചെയ്യാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി നാശം പ്രകൃതിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല; അത് മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണം, വെള്ളം, ആരോഗ്യം, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, സാമൂഹിക ജീവിതം എന്നിവയെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണെന്ന ബോധം ഗ്രന്ഥം ശക്തമാക്കുന്നു.
ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങള് ധാരാളമുള്ളതിനാല് പുസ്തകം ചില ഭാഗങ്ങളില് ഗൗരവമുള്ള വായന ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല് അതാണ് ഇതിന്റെ ശക്തിയും. ലളിതമായ വികാരപ്രകടനങ്ങളില് ഒതുങ്ങാതെ തെളിവുകളും ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളും ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലവും ഉപയോഗിച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രതിസന്ധിയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനാല് പുസ്തകത്തിന് വിശ്വാസ്യത ലഭിക്കുന്നു.
ഭൂമി ‘പൊള്ളുന്നു’ എന്നത് ഒരു രൂപകം മാത്രമല്ല; മനുഷ്യന്റെ വികസന മാതൃകതന്നെ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാര്ഥ്യമാണ്. പ്രകൃതിയോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബന്ധം, വികസനത്തിന്റെ പരിധികള്, ഭാവി തലമുറകളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം ഗൗരവമായ ചിന്തയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.
ശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഭൂമിയുടെ ഭാവി എന്നിവയില് താല്പ്പര്യമുള്ളവര് വായിക്കേണ്ട ഒരു പ്രസക്തമായ പുസ്തകമാണിത്. അറിവ് പകരുന്നതിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചിന്തിക്കാനും പ്രവര്ത്തിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന വിഷയത്തെ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ഗൗരവത്തിലും സാമൂഹികമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും ആത്മീയമായ ഉള്ക്കാഴ്ചയിലും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര റഫറന്സ് ഗ്രന്ഥമാണിത്.
ഈ പുസ്തകം പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. സ്കൂള്, കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും അധ്യാപകര്ക്കും രക്ഷിതാക്കള്ക്കും ഒരു ബോധവല്ക്കരണ സഹായിയാണ്. നയരൂപീകരണം നടത്തുന്നവര്ക്ക് മാര്ഗ്ഗദര്ശിയാണ്.
ഗ്രന്ഥകാരന് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല, ഉണര്ത്തുകയാണ്. ”എല്ലാവരും ഈ ഒരേയൊരു പോംവഴി തികഞ്ഞ ആത്മാര്ത്ഥതയോടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്” എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോള്, അത് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ വാക്കല്ല, ഒരു മുത്തച്ഛന്റെ ആശങ്കയാണ്. അടുത്ത തലമുറയോടുള്ള കരുതലാണ്. മലയാളത്തില് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ലളിതമായും സമഗ്രമായും ഹൃദയത്തില് തൊടുന്ന വിധത്തിലും എഴുതപ്പെട്ട മറ്റൊരു പുസ്തകം സമീപകാലത്തുണ്ടായിട്ടില്ല.
ഈ പുസ്തകം വായിച്ചശേഷം മരമൊന്നും നടാതെ ഇരിക്കാന് നിങ്ങള്ക്കാവില്ല. അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിജയം. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക നോക്കുമ്പോള് തന്നെ ഇത് എത്രത്തോളം ഗവേഷണപരവും വിശാലവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലായി 350 ഉപശീര്ഷകങ്ങളിലായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഇത് കേവലം ഒരു പരിസ്ഥിതി പുസ്തകമല്ല, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ വിജ്ഞാനകോശമാണ്..