ലഖ്നൗ: 2027 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഉത്തർപ്രദേശിലെ സീറ്റ് പങ്കിടൽ പ്രതീക്ഷകൾവെച്ച് കോൺഗ്രസ് സമാജ് വാദിപാർട്ടിയോട് യാചിക്കുന്നു: 150 സീറ്റ് തരാമോ? സീറ്റ് ചർച്ചകൾക്കായി കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമായ ഒരു രേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടി പറയുന്നത്. ഒരു സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാർട്ടി 150 സീറ്റിൽ താഴെ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ഇൻചാർജ് രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള സീറ്റ് വിഭജനം ഒക്ടോബറിൽ അന്തിമമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഗൗതം പറഞ്ഞു. 403 അംഗ ഉത്തർപ്രദേശ് അസംബ്ലിയിൽ കോൺഗ്രസിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിഹിതം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യ നൽകി, സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യത്തിൽ പാർട്ടി ഗണ്യമായ പങ്ക് തേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചന നൽകുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇൻഡി സഖ്യ ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷികളാണ് കോൺഗ്രസും എസ്പിയും.
2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സംസ്ഥാനത്ത് കൈകോർത്ത ഇരു പാർട്ടികളും ഇപ്പോൾ 2027-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
രണ്ട് മാസമായി കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് വിഭജനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സംഘടനാ, സ്ഥാനാർത്ഥി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗൗതം പറഞ്ഞു. ‘സീറ്റ് വിഭജനം ഒക്ടോബറിൽ അന്തിമമാകും. 403 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുണ്ട്. സഖ്യത്തിന് കീഴിൽ കോൺഗ്രസിന് 50 ശതമാനം സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് 150 സീറ്റിൽ താഴെ മത്സരിക്കില്ല,’ ഗൗതം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സഖ്യ ഫോർമുല പ്രകാരം നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ പകുതിയോളം പാർട്ടിക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന പാർട്ടിയുടെ അവകാശവാദം ഗൗതം പരാമർശിച്ചു. 403 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ പകുതിയോളം സീറ്റുകൾ 201 ആയി ഉയരും. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് 150 സീറ്റിൽ താഴെ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് ഗൗതം വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഖാർഗെയും പ്രിയങ്കയും ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉന്നതതലത്തിൽ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗൗതം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് വിഭജനം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കെസി വേണുഗോപാൽ, ഞാൻ (രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതം) എന്നിവരാണ് ഈ ജോലികൾ നോക്കുന്നത്. 2027 ലെ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ഒക്ടോബറിൽ ക്രമീകരണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്, മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിഭജനം തയ്യാറാക്കാനും വരാനിരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രചാരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാനും സഖ്യ പങ്കാളികൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ജാലകം നൽകുന്നു.
കോൺഗ്രസിന്റെയും എസ്പിയുടെയും 2024 സഖ്യം
2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ്-എസ്പി സഖ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ഐഎൻഡിഐഎ ബ്ലോക്ക് പാർട്ണർ എന്ന നിലയിലാണ് ഇരു പാർട്ടികളും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ചത്. 2024 ലെ മത്സരത്തിന്റെ അനുഭവം 2027 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പശ്ചാത്തലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, അവിടെ 403 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം പാർട്ടികൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2022 ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും തമ്മിൽ സഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇൻഡി സഖ്യ കുടക്കീഴിൽ ഇരുവരും ചേർന്നതോടെയാണ് രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള സഖ്യം പിന്നീട് ഉണ്ടായത്.