ന്യൂഡൽഹി ; മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ അടിത്തറയില്ലെന്ന് മുൻ അറ്റോർണി ജനറൽ മുകുൾ റോഹത്ഗി . മൂന്നംഗ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ തീരുമാനമെടുക്കലിന്റെ നല്ല ലക്ഷണമാണെന്നും മുകുൾ റോഹത്ഗി പറഞ്ഞു .
പൂർണ്ണമായും അവ്യക്തവും വ്യക്തമായ വസ്തുതകളോ യുക്തിയോ ഇല്ലാത്തതുമായ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നും റോഹത്ഗി പറഞ്ഞു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷം ഇംപീച്ച്മെന്റ് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു . അതിനു പിന്നാലെയാണ് റോഹത്ഗിയുടെ പരാമർശം.
മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തേക്കാൾ പ്രധാനമല്ല സിഇസിയുടെ അഭിപ്രായമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിഇസി മൂന്ന് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോട്ട് മറ്റ് രണ്ട് പേരുടെയും വോട്ടിന് തുല്യമാണ്. രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് എഴുതിയ കത്തിനെ പറ്റിയും റോഹത്ഗി പരാമർശിച്ചു
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ നിലപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവർ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെയും ബ്യൂറോക്രസിയുടെയും തലവനാണ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി. ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പങ്കാണ് വഹിക്കാൻ കഴിയുക? ഇത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്.
ഈ കുറിപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുക. ആരാണ് അവ ചോർത്തിയതെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. അവ എത്രത്തോളം കൃത്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. എന്തിനാണ് അവർ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് എഴുതിയതെന്നും ദൈവത്തിനറിയാം.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബഹു ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ചിനോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ജഡ്ജിമാർ പലപ്പോഴും വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ വിയോജിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഏകകണ്ഠമായ വിധിന്യായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ടെന്ന് റോഹത്ഗി പറഞ്ഞു. അന്തിമ ഔദ്യോഗിക ഫലം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുകയും മറ്റ് ജഡ്ജിമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ തീരുമാനം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്ത കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇംപീച്ച്മെന്റിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ അഭിപ്രായം ശരിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിയോജിപ്പും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറ. ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യമാണ്. ഈ വിവാദത്തെ ഒരു ചെറിയ കുന്നിനെ ഒരു മലയാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.