അബു ദാബി: ഫ്ളൈ ദുബായ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം ‘ഭീകരവാദ പ്രവർത്തന’മാണെന്ന് ഇന്ന് (2026 ഒക്ടോബർ 2) യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇന്നലെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഇന്ന് അന്വേഷിച്ച് വൈകിട്ട് ആറര മണിയോടെയാണ് സഹ പൈലറ്റ് പൈലറ്റിനെ വകവരുത്തി വിമാനം അപകടപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയ ആക്രമണം ഭീകരപ്രവർത്തനമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ അൻവർ ഗർഗാഷാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
മൈക്രോബ്ലോഗിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ‘എക്സി’ൽ അറബി ഭാഷയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, 174 പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ച വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയതിന് ഭാരത പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ ഗർഗാഷ് അഭിനന്ദിച്ചു. ‘ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രകടിപ്പിച്ച തൊഴിൽപരമായ മികവും ധാർമ്മിക ബോധവും’ മച്ചാറിനെ ഒരു നായകനാക്കി മാറ്റിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
”ഫ്ളൈ ദുബായ്’യിലെ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റായ സ്മിത് മച്ചാർ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർഹിക്കുന്നു. അപകടകരമായ ഒരു ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തെയും വരാനിരുന്ന ദുരന്തത്തെയും നേരിടുന്നതിൽ, ധൈര്യത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അദ്ദേഹം പ്രകടമാക്കി. ഏറ്റവും വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം കാണിച്ച തൊഴിൽപരമായ മികവും ധാർമ്മിക ബോധവും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു യഥാർത്ഥ നായകനാക്കുന്നു,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലളിതവൽക്കരിച്ച നിഗമനങ്ങളിലെത്തുന്നതിനോ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനോ പകരം, തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും അപകടങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ ജാഗ്രതയും സൂക്ഷ്മതയും അനിവാര്യമാണ്,’ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.