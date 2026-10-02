ന്യൂഡൽഹി : ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും, ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒമാനി സഹപൈലറ്റ്, ജൂതന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതായി ഇസ്രായേലി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ശേഷം തന്നെ കൊല്ലാൻ സഹപൈലറ്റ് എമിറാത്തി ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
ഒമാനി പൈലറ്റിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജിഹാദിസ്റ്റ് തീവ്രവാദ ചിന്താഗതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു. “ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അയാൾ. ജിഹാദിസ്റ്റ് ആശയധാരയിൽ അയാൾ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജൂതന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ പോസ്റ്റുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് .വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആത്മഹത്യാപരമായ ആക്രമണം നടത്തുന്നയാൾ ആയിരുന്നു ഒമാനി പൈലറ്റെന്നും “ ഇസ്രായേലി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.