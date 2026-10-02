തിരുവനന്തപുരം : ഭക്ഷണം കഴിച്ചയുടന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് ചികില്സയിലിരിക്കെ അധ്യാപിക മരണമടഞ്ഞ സംഭവത്തില് പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടിന് കാത്ത് കുടുംബം. മംഗലപുരത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയും വെഞ്ഞാറമൂട് മണലിമുക്ക് പണിക്കരുകോണത്ത് ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യയുമായ ധന്യ (38)യാണ് ചൂര മീന് അച്ചാറും മരച്ചീനി പുഴുങ്ങിയതും കഴിച്ച ശേഷം ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാവുകയും തുടര്ന്ന് ആശുപ്രതിയില് ചികില്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചതും. മരണകാരണം എന്തെന്ന സന്ദേഹത്തിലാണ് കുടുംബം. ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രശ്നമാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമാണോ പൊടുന്നനെയുള്ള മരണത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. പൊലീസ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം വീട്ടുവളപ്പില് സംസ്കാരിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് വീട്ടില്നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടന് കടുത്ത ഛര്ദിയും മറ്റ് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായത്. ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. ജോലിയുടെ സൗകര്യാര്ത്ഥം കണിയാപുരത്തെ വാടകവീട്ടിലാണ് ധന്യ താമസിച്ചിരുന്നത്. മകള്: ശ്രദ്ധ.