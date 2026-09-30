ന്യൂദൽഹി: എസ് ഐ ആർ നടപടിക്കെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഇൻഡി സഖ്യം. ഒക്ടോബർ 2-ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ‘ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ മാർച്ച്’ (Save Democracy march) നടത്തുമെന്നും ഒക്ടോബർ 6-ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ അറിയിച്ചു.
യോഗത്തിൽ 20 പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തതായും, ശിവസേന (യുബിടി) നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയും ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറനും വെർച്വലായാണ് ഇതിൽ ചേർന്നതെന്നും ഖാർഗെ അവകാശപ്പെട്ടു. ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടതിന്റെയും ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് എല്ലാ പാർട്ടികളും ചർച്ച ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ 8 വരെ ജില്ലാതലത്തിൽ ‘ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ’ റാലികളും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 6-ന് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെല്ലാം ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും. ബുധനാഴ്ച മാർച്ച് നടത്താനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അത് മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
കൂടാതെ, ഒക്ടോബർ രണ്ടാം വാരത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സമയം തേടുകയും, പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് വലിയ റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പൊതുജനങ്ങൾ, യുവജനങ്ങൾ, ഇൻഡി സഖ്യത്തിലെ പാർട്ടികൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ (NGOs), അതുപോലെ ‘ഐക്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും’ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന സംഘടനകൾ എന്നിവരെല്ലാം ഈ പരിപാടികളിൽ പങ്കാളികളാകുമെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
എസ്.ഐ.ആർ (SIR) നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അടിയന്തര വാദം കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ഇൻഡി സഖ്യം തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ഖാർഗെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.