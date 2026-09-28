ഡെറാഡൂൺ : തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം, പ്രത്യേക തീവ്ര അവലോകനം, യുവാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, കോൺഗ്രസ് ആരോപണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി പ്രതികരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയായ മുഖി സേവക് സദാനിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്, അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ കാണണം. സെപ്റ്റംബർ 26 ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ ഡോ. സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധു, ഡോ. വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ഒരു പൂർണ്ണ കമ്മീഷൻ യോഗം നടന്നതായി അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിന് പൂർണ്ണ കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ 2025 ജൂൺ 24 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച യഥാർത്ഥ എസ്ഐആർ ഉത്തരവ് മുഴുവൻ കമ്മീഷനും ഏകകണ്ഠമായി പുറപ്പെടുവിച്ചതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്, 12 സംസ്ഥാനങ്ങൾ/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കുള്ള എസ്ഐആർ ഷെഡ്യൂളുകളും തുടർന്ന് 19 സംസ്ഥാനങ്ങൾ/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കുള്ള എസ്ഐആർ ഷെഡ്യൂളുകളും കമ്മീഷൻ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ആന്തരിക അഭിപ്രായത്തെ കമ്മീഷന്റെ അന്തിമ തീരുമാനത്തോടുള്ള നേരിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.