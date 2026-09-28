കോണ്ഗ്രസിനും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്ക്കും ഇപ്പോള് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇനിയൊരിക്കലും രാജ്യത്ത് തങ്ങള്ക്ക് അധികാരത്തില് വരാന് കഴിയില്ല.
ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അവരുടെ സംശയങ്ങള് എല്ലാം തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒറ്റ വഴിയേയുള്ളൂ. സുതാര്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയുക. കുറഞ്ഞപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സില് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കു റിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുക. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കോണ്ഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരാരോപണങ്ങള് അധികാരമില്ലാത്തതിന്റെ നിരാശ ഭ്രാന്തായി മാറിയ ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കളുടെ ജല്പനങ്ങളാണ്. വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള് ഒറ്റക്കെട്ടായി വലിയ ശബ്ദത്തില് ആവര്ത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല് ജനം വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളും എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം കരുതുന്നത്.
രാജ്യത്ത് നുഴഞ്ഞുകയറി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടര് പട്ടികയില് അനധികൃതമായി കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നവരെയും, വോട്ടര് പട്ടികയില് ഒന്നിലധികം പേരുള്ളവരെയും കണ്ടെത്തി ഒഴിവാക്കാനുള്ള എസ്ഐആര് നടപടികള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ബീഹാറിലും ആസാമിലും ബംഗാളിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തില് പോലും ലക്ഷക്കണക്കിന് കള്ള വോട്ടര്മാരെയാണ് ഇപ്രകാരം വോട്ടര്പട്ടികയില് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. ഇതിനുവേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനില് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളുകയാണെന്നും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം നടത്തിയ ‘വെളിപ്പെടുത്തല്’ മുന്നിര്ത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷം കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാല് തട്ടിപ്പുവാര്ത്തയാണ് ഈ പത്രം നല്കിയതെന്ന് അത് ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം വായിക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും മനസ്സിലാവും.
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ചര്ച്ച നടത്തുമ്പോള് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം അംഗങ്ങള്ക്കിടയില് ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാല് ഇത് ഏറ്റുമുട്ടലായും തീരുമാനങ്ങള് ഏകകണ്ഠമായിരുന്നില്ലെന്നും വാദിക്കുന്നത് മന്ദബുദ്ധികള്ക്ക് ചേര്ന്നതാണ്. എസ്ഐആറിന്റെ കാര്യത്തില് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് എടുത്തതെന്നും ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രശ്നം ഇവിടെ തീരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ കോണ്ഗ്രസിന്റെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ദുഷ്ടലാക്ക് മറ്റൊന്നായതിനാല് അവര് ബഹളം തുടരുകയാണ്. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ഈ പെരുമാറ്റത്തിന് ജനങ്ങള് ഇവരെ ഇനിയും ശിക്ഷിക്കും. ഈ ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് രാഹുല് നേതാവ്.
സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എസ്ഐആര് നടപ്പാക്കിയത്. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും മറ്റുചിലരും ഇതിനെതിരെ നല്കിയ ഹര്ജികള് പരമോന്നത നീതിപീഠം തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആക്ഷേപങ്ങള് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് കോടതി നല്കിയ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് സ്വീകരിക്കുകയും, അതനുസരിച്ചാണ് പിന്നീട് പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്തത്. എസ്ഐആര് പ്രക്രിയ കര്ക്കശമായും സുതാര്യമായും നടപ്പാക്കിയതിനു ശേഷമുള്ള ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് ബിജെപി ജയിച്ചതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സമനില തെറ്റിച്ചത്. അതേസമയം എസ്ഐആര് നടപ്പാക്കിയ കേരളത്തില് കോണ്ഗ്രസ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഇവര് മൗനം പാലിക്കുന്നു. ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ജനങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്.
പ്രധാന പ്രശ്നം കോണ്ഗ്രസിന്റെയും അതിന്റെ നേതാവ് രാഹുലിന്റെയുമാണ്. ഈ നേതാവ് ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീന് എതിരെയായിരുന്നു. ഈ എതിര്പ്പ് സുപ്രീംകോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പിന്നീട് വോട്ടര് പട്ടികയ്ക്ക് എതിരെയായി വിമര്ശനം. അതും വിലപ്പോയില്ല. അതും കഴിഞ്ഞാണ് എസ്ഐആറിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നത്. അതിലും പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നീടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനാണ് പ്രശ്നമെന്ന് നാടുനീളെ പറഞ്ഞുനടക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് കോണ്ഗ്രസ് നിരന്തരം പരാജയപ്പെടുന്നത് ഈ നേതാവിന് ജനങ്ങളില് യാതൊരു വിശ്വാസ്യതയുമില്ല എന്നതിന് തെളിവാണ്. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള്ക്കെല്ലാം ഇത് അറിയുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു കോമാളിയെ താങ്ങാനാണ് അവരുടെ വിധി. ഇതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് കോണ്ഗ്രസുകാര് തന്നെയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനല്ല.