മുംബൈ: തന്റെ ജനപ്രിയ ചാറ്റ് ഷോ ‘കോഫി വിത്ത് കരണി’ന്റെ ഒമ്പതാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ സീസണുമായി തിരിച്ചെത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ചലച്ചിത്രകാരൻ കരൺ ജോഹർ. വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിന്റെ പ്രീമിയർ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് നിർമ്മാതാക്കൾ. 2004-ൽ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ, കരൺ ജോഹർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘കോഫി വിത്ത് കരൺ’ (Koffee with Karan) ഇതുവരെ എട്ട് സീസണുകളും 161 എപ്പിസോഡുകളും പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
‘കോഫി വിത്ത് കരൺ’ സീസൺ 9 ഒക്ടോബർ 14 മുതൽ ജിയോ-ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ (JioHotstar) സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും. “നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായും, ഒരു കപ്പ് കാപ്പിക്കൊപ്പമാകാം അത്. ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സ്പെഷ്യൽസ്: ‘കോഫി വിത്ത് കരൺ’ സീസൺ 9, ഒക്ടോബർ 14 മുതൽ ജിയോ-ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു.” കാണൂ: പ്രഖ്യാപനത്തിനായുള്ള പ്രൊമോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കരൺ ജോഹർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
“ചില യാത്രകൾക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ നാം മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാറില്ല; മറിച്ച്, അവ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ നമുക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുകയാണുണ്ടാവുക. ‘കോഫി വിത്ത് കരൺ’ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യവും അസാധാരണവുമായ ഒരു ഭാഗമാണ്. സൗഹൃദങ്ങളും ഓർമ്മകളും അവിസ്മരണീയമായ നിമിഷങ്ങളും ഒട്ടേറെ സ്നേഹവും, ഒപ്പം വിവാദങ്ങളും – ഇതെല്ലാം ഈ പരിപാടി എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്! എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാമിടയിലും മാറ്റമില്ലാതെ കൂടെനിന്നത് പ്രേക്ഷകരാണ്. അവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചിരിച്ചു, ഞങ്ങളുമായി സംവദിച്ചു, ട്രോളുകളിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു, ഞങ്ങളെ ആഘോഷമാക്കി; എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ‘മറ്റൊരു കപ്പ് കാപ്പിക്കായി’ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി.” കരൺ ജോഹർ പറഞ്ഞു.
“വിടപറയുന്നത് വൈകാരികമായ ഒരു കാര്യമാണ്, എങ്കിലും അതൊരു ശരിയായ തീരുമാനമാണെന്നും തോന്നുന്നു. ‘കോഫി വിത്ത് കരൺ’ (Koffee With Karan) എന്ന പരിപാടിയെ ഇന്നത്തെ നിലയിലാക്കിത്തീർത്ത എല്ലാവരോടുമൊപ്പം, സ്നേഹത്തോടും കൃതജ്ഞതയോടും കൂടി അവസാനമായി ആ ‘കോഫി മഗ്ഗ്’ ഉയർത്താനുള്ള എന്റെ വഴിയാണ് ഈ അവസാന സീസൺ. അതിനാൽ, അവസാനമായി ഒരു തവണ കൂടി എന്നോടൊപ്പം ഒരു കപ്പ് കോഫി പങ്കിടാൻ വരൂ.” – അവസാന സീസണിനെക്കുറിച്ച് കരൺ ജോഹർ പറഞ്ഞു.