തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും എംഎൽഎയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ അഭ്യർത്ഥന പരിഗണിച്ച് വള്ളിക്കുന്നിലും ഒറ്റപ്പാലത്തും രണ്ട് ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് നൽകിയ അപേക്ഷ തുടർന്നാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചത്. യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായ തീരുമാനമാണിതെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
വള്ളിക്കുന്നിലെയും ഒറ്റപ്പാലത്തെയും യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകുന്ന തീരുമാനമാണിത്. ദീർഘകാലമായി യാത്രക്കാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഇടപെട്ട കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനും റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നന്ദി അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് 2025 നവംബർ 4നും 2026 ജൂൺ 16നും നൽകിയ കത്തുകളെ തുടർന്നാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് അയച്ച കത്തിലൂടെയാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചതായി അറിയിച്ചത്.
അനുവദിച്ച സ്റ്റോപ്പുകൾ:
* 16307 ആലപ്പുഴ–കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് – വള്ളിക്കുന്ന് സ്റ്റേഷൻ
* 16377/16378 കെഎസ്ആർ ബെംഗളൂരു–എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് – ഒറ്റപ്പാലം സ്റ്റേഷൻ
കേരളത്തിലെ റെയിൽ യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യവും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ കണക്റ്റിവിറ്റിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ തുടർന്നും കൊണ്ടുവരുമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.