വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (എഫ്ബിഐ) ചൊവ്വാഴ്ച ഗോൾഡി ബ്രാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുണ്ടാസംഘ നേതാവ് സതീന്ദർജീത് സിങ്ങിനെ ‘ടെൻ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ഫ്യുജിറ്റീവ്സ്’ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് ഒരു മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വരെ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച എഫ്ബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നോട്ടീസ് പ്രകാരം അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന നിരവധി അക്രമ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ഗ്രൂപ്പിന്റെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ നേതാവെന്ന നിലയിൽ സിങ്ങിനെ തിരയുകയാണ്.
സതേൺ കാലിഫോർണിയയിലും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും കാനഡയിലുടനീളവും വിവിധ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ഗ്രൂപ്പിൽ സതീന്ദർജീത് സിംഗിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് എഫ്ബിഐ ഇയാളെ പത്ത് മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ഫ്യുജിറ്റീവ്സ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് 1,000,000 യുഎസ് ഡോളർ വരെ പാരിതോഷികം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായും എഫ്ബിഐ പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുഎസ് അധികൃതരിൽ നിന്നുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ പ്രകാരം സിംഗ് നിലവിൽ അമേരിക്കയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. വടക്കേ അമേരിക്കയിലുടനീളമുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ സെൻട്രൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനായുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോടതി സിംഗിനെതിരെ ഫെഡറൽ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.