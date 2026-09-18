വാഷിംഗ്ടൺ: 24.3 ബില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രതിരോധ കരാറിൽ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് 48 F-35 ലൈറ്റ്നിംഗ് II യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ അമേരിക്ക അംഗീകാരം നൽകി. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വ്യാഴാഴ്ച അംഗീകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരമ്പരാഗത ടേക്ക് ഓഫിനും ലാൻഡിംഗിനുമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 48 F-35 വിമാനങ്ങളും 49 പ്രാറ്റ് & വിറ്റ്നി F135-PW-100 എഞ്ചിനുകളും പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 48 എഞ്ചിനുകൾ വിമാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും, ഒരെണ്ണം സ്പെയറായി നൽകും.
യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, സുരക്ഷിതമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, കൃത്യതയുള്ള നാവിഗേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ, ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ ഡാറ്റാബേസ് പിന്തുണ, വിമാനങ്ങളുടെയും യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെയും പിന്തുണാ ഉപകരണങ്ങൾ, സ്പെയർ പാർട്സ്, പരിശീലന ഉപകരണങ്ങൾ, ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്ററുകൾ എന്നിവയും ലഭിക്കും.
വിമാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ, സാങ്കേതിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് പിന്തുണ എന്നിവയും കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടെക്സസിലെ ഫോർട്ട് വർത്തിലെ ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ എയറോനോട്ടിക്സ് കമ്പനി, കണക്റ്റിക്കട്ടിലെ ഈസ്റ്റ് ഹാർട്ട്ഫോർഡിലെ പ്രാറ്റ് & വിറ്റ്നി മിലിട്ടറി എഞ്ചിനുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കരാറുകാർ.