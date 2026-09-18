മിഷിഗൺ: വ്യാഴാഴ്ച യുഎസിലെ മിഷിഗണിൽ പരിശീലന ദൗത്യത്തിനിടെ ടെക്സസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള യുഎസ് മിലിട്ടറി എഫ്-16 യുദ്ധവിമാനം തകർന്നുവീണു. തകർന്ന് വീഴുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പൈലറ്റിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വിമാനം ഉൾപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു.
ഡെട്രോയിറ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 190 മൈൽ (305 കിലോമീറ്റർ) വടക്ക് അൽപീനയിലുള്ള നാഷണൽ ഗാർഡ് ബേസിൽ വിമാനം പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. സംഭവം നടന്നയുടനെ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടതായി നാട്ടുകാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിൽ വായുവിൽ ഇരുണ്ട പുകപടലങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു.
ട്രാവേഴ്സ് സിറ്റിക്ക് സമീപം 149-ാമത് ഫൈറ്റർ വിംഗിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടെക്സസ് എയർ നാഷണൽ ഗാർഡ് എഫ്-16 ഫൈറ്റിംഗ് ഫാൽക്കൺ പതിവ് പരിശീലന ദൗത്യത്തിനിടെ തകർന്നുവീണു എന്ന് യൂണിറ്റ് അതിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
അതേ സമയം തന്നെ പൈലറ്റ് വിജയകരമായി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും യൂണിറ്റ് അറിയിച്ചു.