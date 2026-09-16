ഡെറാഡൂൺ : ഇന്ത്യ-യുഎസ് സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തിന്റെ 22-ാമത് പതിപ്പായ യുദ്ധ് അഭ്യാസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഔലി ഫോറിൻ ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിൽ നടന്നു. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ 14-ാമത് ഇൻഫൻട്രി ഡിവിഷന്റെ ജനറൽ ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് മേജർ ജനറൽ അമ്രേഷ് ഗുഞ്ചനും യുഎസ് ആർമിയുടെ 11-ാമത് എയർബോൺ ഡിവിഷനിലെ ഒന്നാം ഇൻഫൻട്രി ബ്രിഗേഡ് കോംബാറ്റ് ടീമിന്റെ കമാൻഡർ കേണൽ ബെഞ്ചമിൻ ജാക്ക്മാനും ഇരുവശത്തുനിന്നും 600 പേർ വീതമുള്ള പങ്കെടുക്കുന്ന സംഘത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഔലിയിലും രാജസ്ഥാനിലെ മഹാജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ചിലും ഒരേസമയം ഈ അഭ്യാസം നടക്കുന്നു.
കാലാൾപ്പട നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട്, പർവതപ്രദേശങ്ങളിലും അർദ്ധ പർവതപ്രദേശങ്ങളിലും സംയോജിത യുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും സംയുക്ത സൈനിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ അഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സംയോജനമായിരിക്കും ഒരു പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. ഡ്രോണുകളുടെയും സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണത്തിനും രഹസ്യാന്വേഷണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതും മഹാജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ചിൽ ആധുനിക ആയുധ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇരു സൈന്യങ്ങളിലെയും വിഷയ വിദഗ്ധർ ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും മൾട്ടി-ഡൊമെയ്ൻ യുദ്ധത്തിലെ വികസനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കിടും.
ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും തന്ത്രങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ പങ്കിടാനുള്ള അവസരം ഈ അഭ്യാസം നൽകുന്നു; വ്യത്യസ്ത ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും പ്രവർത്തന പരിതസ്ഥിതികളിലും ഏകോപിപ്പിച്ച സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.