‘ഹനുമാൻ അൻഷ്’ ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 300 കോടി രൂപയുടെ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. സാക്നിലിക് (Sacnilk) നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 52-ാം ദിവസമായ സെപ്റ്റംബർ 27-ന് ചിത്രം 9 കോടി രൂപ കൂടി നേടി. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 307.03 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ 300 കോടി രൂപയിലധികം നെറ്റ് കളക്ഷൻ നേടിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇതോടെ ഈ ചിത്രവും ഇടംപിടിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് 7-ന് റിലീസ് ചെയ്ത വിശാൽ ചതുർവേദി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം മിതമായ തുടക്കമാണ് കുറിച്ചതെങ്കിലും, തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ കളക്ഷനിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായി. പ്രമുഖ ബോക്സ് ഓഫീസ് ട്രാക്കറുടെ കണക്കുപ്രകാരം, 52-ാം ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 362.70 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ ചിത്രം നേടിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം നെറ്റ് കളക്ഷൻ 307.03 കോടി രൂപ നേടിയതോടെ, ‘ഹനുമാൻ അൻഷ്’ (Hanuman Ansh) ‘ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ്’ (3 Idiots) എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നെറ്റ് കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു. ‘ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സി’ന്റെ ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 202.47 കോടി രൂപയാണെന്നാണ് സാക്നിൽക് (Sacnilk) രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത്, ഈ ബോക്സ് ഓഫീസ് മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആമിർ ഖാൻ, ആർ. മാധവൻ, ഷർമൻ ജോഷി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രത്തേക്കാൾ ഏകദേശം 104.56 കോടി രൂപയുടെ മുന്നിലാണ് ‘ഹനുമാൻ അൻഷ്’ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്.
‘കാന്താര’യുടെ ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 309.64 കോടി രൂപയാണ്. ഈ കണക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാൽ, 307.03 കോടി രൂപ നേടിയ ‘ഹനുമാൻ അൻഷ്’ (Hanuman Ansh) ഇതുവരെ ‘കാന്താര’യെ മറികടന്നിട്ടില്ല. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏകദേശം 2.61 കോടി രൂപയാണ്.