ചണ്ഡിഗഡ്: ബലാത്സംഗ കേസിൽ പഞ്ചാബിലെ ഫഗ്വാരയിലുള്ള ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (എൽപിയു) കാമ്പസിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. അക്രമാസക്തമായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം സർവകലാശാലയ്ക്ക് പുറത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേ -44 ഉപരോധിച്ചിരുന്നു.
എൽപിയു കാമ്പസിനുള്ളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളയാൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഈ ആരോപണം പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല, അധികൃതർ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ സംസ്ഥാന പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
സംഭവസ്ഥലം നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ പോലീസ് മേധാവി (ഡിജിപി) ഗൗരവ് യാദവിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. അക്രമസംഭവങ്ങളെത്തുടർന്ന് സർവകലാശാലയ്ക്ക് ചുറ്റും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയത്. കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്കിടയിലും എൽപിയു (LPU) ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച സർവകലാശാലയിൽ പോലീസ് ഫ്ലാഗ് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ ക്യാമ്പസിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ രണ്ടായിരത്തിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നതായി എഡിജിപി ഫയാസ് ഫാറൂഖി പറഞ്ഞു. സാഹചര്യം ക്രമേണ സാധാരണ നിലയിലായെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയും സർവകലാശാലയ്ക്ക് ചുറ്റും പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രകടമായിരുന്നു.