മുംബൈ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളെച്ചൊല്ലിയുള്ള അനിശ്ചിതത്വം വീണ്ടും ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 106 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. ഇതേത്തുടർൻ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലെ പ്രധാന സൂചികകളായ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും നഷ്ടത്തോടെ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു.
30 ഓഹരികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 160.91 പോയിന്റ് (0.22) ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 73,734.83 എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്. അതേസമയം, നിഫ്റ്റി 75.60 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 23,064.90 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വ്യാപാര ദിനത്തിൽ സെൻസെക്സ് 73,895.74-ലും നിഫ്റ്റി 50 സൂചിക 23,063.10-ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
സമാനമായ രീതിയിൽ, വ്യാപാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മറ്റ് പ്രധാന സൂചികകളും നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. ബിഎസ്ഇ മിഡ്ക്യാപ് സെലക്ട് സൂചിക 15.34 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ, ബിഎസ്ഇ സ്മോൾക്യാപ് സെലക്ട് സൂചിക 10.65 പോയിന്റ് അഥവാ 0.12 ശതമാനം താഴ്ന്ന് 9,162.99 എന്ന നിലയിലായി. സെൻസെക്സ് ഓഹരികളിൽ അദാനി പോർട്ട്സ്, അൾട്രാടെക് സിമന്റ്, എറ്റേണൽ, ബിഇഎൽ (BEL), എൻടിപിസി (NTPC) എന്നിവ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഇതിൽ 0.62 ശതമാനം നേട്ടവുമായി അദാനി പോർട്ട്സ് മുന്നിലെത്തി.
അതേസമയം, ടെക് മഹീന്ദ്ര, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, എൽ ആൻഡ് ടി (L&T), സൺ ഫാർമ, ഭാരതി എയർടെൽ എന്നിവ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. ടെക് മഹീന്ദ്രയുടെ ഓഹരി വില 0.63 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. വ്യാപാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിപണിയിൽ അനുകൂലമായ പ്രവണതയാണ് ദൃശ്യമായത്. എൻഎസ്ഇയിൽ (NSE) 1,295 ഓഹരികൾക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടപ്പോൾ 1,572 ഓഹരികൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. 107 ഓഹരികളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ല.