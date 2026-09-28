പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിർഭൂം ജില്ലയിൽ ബിജെപി ബൂത്ത് തല പ്രവർത്തകനെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ബോൽപൂരിലെ ത്രിശൂലപട്ടി മേഖലയിലായിരുന്നു സംഭവം . മരിച്ചത് 46കാരനായ ചന്ദൻ ഭല്ലയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ചന്ദൻ വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് വ്യക്തമായതെന്ന് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിദിത് രാജ് ഭുണ്ടേഷ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ മരണത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൊഴി പ്രകാരം, അജ്ഞാതനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ചന്ദൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയത്. തുടർന്ന് ഇയാളെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, ചന്ദൻ ഭല്ല പാർട്ടിയുടെ ദീർഘകാല സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നുവെന്ന് ബിജെപി ബോൽപൂർ സംഘടനാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്യാമപദ മണ്ഡൽ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ 24 മണിക്കൂറിനകം നടപടി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.