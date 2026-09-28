ഇൻഡോർ: മധ്യപ്രദേശിലെ ഷാഹി പള്ളിക്ക് പുറത്ത് മുസ്ലീം സമുദായാംഗങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയത് വീണ്ടും സംഘർഷം രൂക്ഷമാക്കി. മുസ്ലീം സമുദായാംഗങ്ങൾ പോലീസ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ലുകൾ പ്രയോഗിച്ചു. പ്രദേശത്ത് വലിയൊരു പോലീസ് സന്നാഹം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റോഡ് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ രാവിലെ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രശ്നം സമാധാന പൂർവം പരിഹരിച്ച ശേഷം മുസ്ലീം സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പുലർച്ചെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. എന്നാൽ കുറച്ചു മുൻപ് സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം വീണ്ടും ഒത്തുകൂടി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വലിയൊരു പോലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചു. ജനക്കൂട്ടത്തെ തടയാൻ 500 മീറ്റർ പ്രദേശത്ത് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.
ആൾക്കൂട്ടം കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി
ഇതിനുശേഷം, ജനക്കൂട്ടം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പോലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു. അവരെ തടയാൻ പോലീസ് കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ലുകൾ പ്രയോഗിച്ചു. ഷാഹി പള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ കണക്കിലെടുത്ത് 2,500 ൽ അധികം സൈനികരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സേനയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നഗരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
സ്ഥിതിഗതികൾ കണക്കിലെടുത്ത് നഗരം മുഴുവൻ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ പോലീസ് സേന സജ്ജമാണ്. കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ്. പോലീസ് സൂപ്രണ്ടും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ?
റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി ഉജ്ജൈൻ ഷാഹി പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗം പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ പോകുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്. മുസ്ലീം സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസും മുസ്ലീം സമൂഹവും തമ്മിൽ ഒരു യോഗം നടന്നിരുന്നു.