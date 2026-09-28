ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ വെച്ച്, അഫ്ഗാൻ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനിടെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ആംഗ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു.
ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ ആസിഫ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയ അദ്ദേഹം, “ഇതുപോലെ” അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങിവരരുതെന്നും അവരോട് പറയുന്നു. അത്തരം വസ്ത്രം ധരിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ, കഴുത്തിലൂടെ കൈ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആംഗ്യവും അദ്ദേഹം കാണിച്ചു. ഈ സംഭാഷണത്തിനിടെ പാകിസ്ഥാൻ മന്ത്രിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന പലരും ചിരിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.
താലിബാനോടുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ നയത്തെക്കുറിച്ചും അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളിലുള്ള നിലപാടിനെക്കുറിച്ചുമാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തക ചോദിച്ചത്. സ്ത്രീകളോടുള്ള നയങ്ങൾ മാറ്റാൻ താലിബാനുമേൽ പാകിസ്ഥാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമോ എന്നും അവർ ആരാഞ്ഞു; കൂടാതെ, താലിബാനെ ഒരു സുഹൃത്തായി കാണുന്ന പാകിസ്ഥാൻ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ആ സംഘടനയുടെ നടപടികളെ എന്തുകൊണ്ട് എതിർത്തില്ലെന്നും അവർ ചോദിച്ചു. ഇതിനോടാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.