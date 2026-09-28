വിവിധ ഗെയിറ്റുകളിലായി 125 സ്പോര്ട്സ് സ്കോളര്ഷിപ്പുകള് ലഭിക്കും
വിവരങ്ങള് https://sportsscholarship.ongc.co.in- ല്
ഒഎന്ജിസി ലിമിറ്റഡ് 2026-27 വര്ഷത്തെ സ്പോര്ട്സ് സ്കോളര്ഷിപ്പുകള്ക്ക് ഓണ്ലൈനില് സപ്തംബര് 29 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
വിവിധ ഗെയിമുകളിലായി 96 പുരുഷ കായികതാരങ്ങള്ക്കും 29 വനിതാ കായികതാരങ്ങള്ക്കുമാണ് സ്കോളര്ഷിപ്പുകള്. അത്ലറ്റിക്സ്, ബാറ്റ്മിന്റണ്, ബാസ്കറ്റ്ബോള്, ഫുട്ബോള്, ചെസ്സ്, ക്രിക്കറ്റ്, ഹോക്കി, കബഡി, സ്ക്വാഷ്, ടേബിള്ടെന്നീസ്, ടെന്നീസ്, വോളിബോള്, സ്വിമ്മിങ്, ആര്ച്ചറി, ബോക്സിങ്, പാരാ സ്പോര്ട്സ്, ഷൂട്ടിങ്, റെസ്ലിങ്, ഗോള്ഫ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് അവസരം. 18നും 30നും മധ്യേ പ്രായമുള്ള കായികതാരങ്ങള്ക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത്. രക്ഷകര്ത്താക്കളുടെ വാര്ഷിക വരുമാനം 30 ലക്ഷം രൂപയില് കവിയരുത്. 2025 ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള ടൂര്ണമെന്റുകളില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുള്ളവരാകണം. അവസാന ഒളിംപിക്, ഏഷ്യന് ഗെയിമുകളില് പങ്കെടുത്തവരെയും പരിഗണിക്കും. കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളില്നിന്നോ പൊതുമേഖല/സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങളില്നിന്നോ സ്കോളര്ഷിപ്പുകളോ സ്റ്റൈപ്പന്റുകളോ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളവരോ ജോലിയുളളവരോ ആയിരിക്കരുത്.
വിശദമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിവിധ ഗെയിമുകളില് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സ്കോളര്ഷിപ്പുകളുടെ എണ്ണവും സ്കോളര്ഷിപ്പ് തുകയുമെല്ലാം അടങ്ങിയ വിജ്ഞാപനം https://sportsscholarship.ongc.co.in- ല് ലഭിക്കും.
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്ക്ക് ഒരു വര്ഷത്തേക്കാണ് സ്കോളര്ഷിപ്പ്. എന്നാല് വാര്ഷിക മികവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 3 വര്ഷംവരെ നീട്ടിക്കിട്ടാം. അന്വേഷണങ്ങള്ക്ക് 91-11-26751413/21 എന്ന ഫോണ് നമ്പരിലോ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിലിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.