ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി ബുധനാഴ്ച ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷികൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കും. എന്നാൽ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എ.എ.പി) കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി.എം.കെയും യോഗത്തിന് എത്തില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
സഖ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ കൂടി പ്രതിഷേധത്തിൽ സഹകരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബുധനാഴ്ചത്തെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ എസ്.ഐ.ആറിന് ആരും സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് സുധാൻഷു ധൂലിയ പറഞ്ഞു. ഗോവയിൽ വോട്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ നിലവിൽ കോടതി അലക്ഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.