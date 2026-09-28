അടൂര്: ചൂട്ടുകറ്റയുടെ വെളിച്ചത്തില് രൗദ്രഭാവങ്ങളെല്ലാം ആവാഹിച്ച് ഭൈരവിക്കോലം ഉറഞ്ഞുതുള്ളി എത്തിയത് എല്ലാവര്ക്കും പുത്തന് അനുഭവമായി, പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കന് കേരളത്തില് നിന്ന് എത്തിയ ശിബിരാര്ത്ഥികള്ക്ക്.
തപസ്യ പഠന ശിബിരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തിരുവല്ല കവിയൂര് ശ്രീഭദ്ര പടയണി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പടയണി അരങ്ങേറിയത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ തനത് കലയായ പടയണി കണ്ടും അനുഭവിച്ചും അറിയുവാനുള്ള അപൂര്വ സന്ദര്ഭമായി ശിബിരം മാറി. ഓം ജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവിയൂര് ഓമനക്കുട്ടന് ആശാന്റെ നേതൃത്വത്തില് 15 കലാകാരന്മാരാണ് പടയണി അവതരിപ്പിച്ചത്. പിശാച്, മറുത, കാലന്, പക്ഷി, യക്ഷി തുടങ്ങിയ ചെറുകോലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഭൈരവി കോലം.
കമുകിന്റെ അലകുകൊണ്ടുള്ള ചട്ടത്തില് ഘടിപ്പിച്ച മുഖങ്ങളും പൂക്കളും നാഗത്തലകളും വെട്ടിക്കെട്ടിയ പാളകളില് പ്രത്യേകം വരച്ചെടുത്താണ് ഭൈരവിക്കോലം ഒരുക്കുന്നത്. ആദിപരാശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഭൈരവിക്കോലം. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നല്കുന്ന വാത്സല്യനിധിയായ അമ്മയെന്ന രീതിയിലും സംഹാരമൂര്ത്തിയായും ഭൈരവി കളത്തില് എത്തുന്നു,
പടയണി കലാകാരന്മാര് പ്രകൃതിയുടെ മുഖം പാളക്കോലങ്ങളിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നതു മുതല് പടയണി എന്ന കലാരൂപത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഒന്നൊന്നായി ശിബിരാര്ത്ഥികള്ക്ക് മുമ്പില് വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്ത് ചിട്ടവട്ടങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചാണ് പടയണി അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രാചീന മനുഷ്യന്റെ ആശയങ്ങളും സര്ഗ്ഗപ്രക്രിയകളും ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ സമാനമായ സിദ്ധികളെക്കാള് മെച്ചവും സമ്പന്നവും ആയിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് അതിപ്രാചീനകാലത്ത് ഉത്ഭവിച്ച് ഇന്നും ഒട്ടും കോട്ടംതട്ടാതെ നിലനിന്നുപോരുന്ന പടയണിയും സമാന സ്വഭാവമുള്ള കലാരൂപങ്ങളുമെന്നും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഗാഢബന്ധത്തിന്റെ അറിവാണ് ഈ അനുഷ്ഠാന കലയുടെ ആധാരം എന്നും ഓം ജി ശിബിരാര്ത്ഥികളോടു പറഞ്ഞു. അപൂര്വമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭദ്രകാളിസ്തുതിയോടെയാണ് പടയണി അവസാനിച്ചത്.