ന്യൂദൽഹി: ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമായി. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണ്. മുൻ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് നവംബർ മൂന്നാം വാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിനുള്ള സാധ്യതയുള്ള തീയതി അന്തിമമാക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്ന മുൻ സന്ദർശനം നേരത്തെ മാറ്റിവച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം.
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പുതിയ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ആസാദ് ആലം സയ്യിം ഒക്ടോബർ അവസാന വാരത്തിലോ നവംബർ ആദ്യത്തിലോ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നതോടെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ആക്കം കൂടുമെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നിലവിലെ ഹൈക്കമ്മീഷണർ എം. റിയാസ് ഹമീദുള്ളയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി സയ്യിം നിയമിതനാകും.
അതേ സമയം ധാക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ കൈമാറുക എന്നതാണ്. ബംഗ്ലാദേശ് വളരെക്കാലമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഹസീനയെ കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥാപിത നടപടിക്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കൈമാറൽ അഭ്യർത്ഥന പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് താരിഖ് റഹ്മാൻ ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നതും തുടർന്ന് മോദിയുടെ ഉടനടി പ്രതികരണവും ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് അനുകൂലമായ സൂചനകൾ നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം താരിഖ് റഹ്മാന്റെ സന്ദർശന തീയതി ഉടൻ അന്തിമമാക്കാനുള്ള സാധ്യത ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അജിത് ഡോവലിന്റെ ധാക്ക സന്ദർശനം
കൂടാതെ സെപ്റ്റംബർ 17 ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിന്റെ ധാക്ക സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ എടുത്ത് കാട്ടുന്നുണ്ട്.
അതേ സമയം തന്നെ നവംബറിൽ സാധ്യമായ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ ഇതിനകം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം, ഗംഗാ ജല പങ്കിടൽ ഉടമ്പടി പുതുക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും നിർദ്ദിഷ്ട ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.