ലഖ്നൗ: വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഞായറാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 27) കോൺഗ്രസിനെയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചു. കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജനാധിപത്യത്തിന് ഹാനികരമായ എല്ലാ ഗൂഢാലോചനകളിലും അവർ പങ്കാളികളാണെന്നും യോഗി ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.
“ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗൂഢാലോചനകളിലും അവർ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, രാജ്യത്തെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെയും അതിന്റെ യുപിഎ സഖ്യകക്ഷികളുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികളും വാചാടോപങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം നിരുത്തരവാദപരവും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരവുമാണ്,” – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷം കാരണമില്ലാതെ ബഹളം വയ്ക്കുന്നു
എസ്ഐആറിനെക്കുറിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം അനാവശ്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഈ അഭ്യാസം നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
1952, 1957, 1961, 1965-66, 2003 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ഉൾപ്പെടെ, വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് എസ്ഐആർ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ്, സമാജ്വാദി പാർട്ടി, ആർജെഡി, മറ്റ് പാർട്ടികൾ എന്നിവരുടെ നിലവിലെ എസ്ഐആർ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു. അഴിമതി നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലൂടെയും രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര, ബാഹ്യ സുരക്ഷയിൽ കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും ആവർത്തിച്ച് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും യോഗി ആരോപിച്ചു.
“അവർ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര, ബാഹ്യ സുരക്ഷയിൽ നിരന്തരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു. ബാലകോട്ട് വ്യോമാക്രമണങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ വീര്യത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ ഇന്ത്യയുടെ ധീരരായ സൈനികർ പ്രകടിപ്പിച്ച ധീരതയെയും വീരത്വത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തരം ദേശസ്നേഹമാണ്? എന്നിട്ടും, കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും ഇപ്പോൾ അതേ നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു,”- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി
എസ്ഐആറിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയതിന് മുഖ്യമന്ത്രി സഹായിച്ചു. സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിനകം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വോട്ടർക്കും ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചതായി ഫോം 6 പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി പറഞ്ഞു. ഈ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെയും വിമർശിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ തകർക്കാനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.