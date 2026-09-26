യുഎന് (വാഷിംഗ്ടണ്): ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതിയിൽ (UNSC) സ്ഥിരാംഗത്വം നേടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമത്തെ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് ശനിയാഴ്ച പിന്തുണച്ചു. അതേസമയം, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥിരാംഗത്വ സീറ്റുകൾ നൽകുന്നതിനെ അദ്ദേഹം എതിർക്കുകയും ചെയ്തു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ സംസാരിക്കവെ, രക്ഷാസമിതിയിലെ പരിഷ്കരണ നടപടികൾ ‘ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്’ (വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ) മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാകണമെന്ന് ലാവ്റോവ് പറഞ്ഞു.
“സൈനികവൽക്കരണത്തിന്റെയും പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെയുള്ള നയങ്ങളുടെയും (revanchism) പാതയിലുള്ള ജർമ്മനിക്കും ജപ്പാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് രക്ഷാസമിതി പരിഷ്കരിക്കരുത്.,” ലാവ്റോവ് പറഞ്ഞു. “ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നു. സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനായുള്ള ബ്രസീലിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ശ്രമങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടണമെന്ന് ലാവ്റോവ് പറഞ്ഞു.
യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ നടക്കുന്ന പൊതുചർച്ചയ്ക്കിടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമത്തിന് പിന്തുണ ലഭിച്ചു. സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമത്തിന് തങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവർത്തിക്കുന്നതായും മൗറീഷ്യസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ധനഞ്ജയ് റാംഫുൾ പറഞ്ഞു.
” ആഗോള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വഹിക്കുന്ന ക്രിയാത്മകമായ പങ്ക് കണക്കിലെടുത്ത്, സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമത്തിന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു,” റാംഫുൾ പറഞ്ഞു. പോർച്ചുഗലും രക്ഷാസമിതിയുടെ ഘടനാപരമായ പരിഷ്കരണത്തെ പിന്തുണച്ചു. ആഫ്രിക്ക, ബ്രസീൽ, ഇന്ത്യ എന്നിവയ്ക്ക് സ്ഥിരാംഗത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ലൂയിസ് മോണ്ടെനെഗ്രോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനായി ജപ്പാനും അതിന്റെ G4 പങ്കാളികൾക്കുമുള്ള പിന്തുണ മാർഷൽ ദ്വീപുകൾ ആവർത്തിച്ചു. “ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം നേടുന്നതിനുള്ള ജപ്പാന്റെയും G4 പങ്കാളികളുടെയും ശ്രമങ്ങൾക്ക് മാർഷൽ ദ്വീപുകൾ തങ്ങളുടെ ദീർഘകാല പിന്തുണ ഉറപ്പുനൽകുന്നു,” പ്രസിഡന്റ് ഹിൽഡ ഹെയ്ൻ പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ ആഗോള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സമിതിയെ മാറ്റണമെന്നും, സ്ഥിരാംഗത്വ-സ്ഥിരാംഗത്വമല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ വിപുലീകരണം വേണമെന്നും ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനെയ് തകൈച്ചി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന ആവശ്യം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ആവർത്തിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ സമിതി (UNSC) ഇപ്പോഴും 1945-ലെ ലോകക്രമത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സിയറ ലിയോൺ പ്രസിഡന്റ് ജൂലിയസ് മാഡ ബയോ പറഞ്ഞു; 160 കോടിയിലധികം ജനസംഖ്യയുണ്ടായിട്ടും ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് സമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം ഇല്ലെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിയമസാധുതയ്ക്കും വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും സുരക്ഷാ സമിതിയിലെ പരിഷ്കരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഘാന പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ഡ്രാമൻ മഹാമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ചൈന, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ, യുകെ, യുഎസ് എന്നീ അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ വീറ്റോ (നിഷേധ) അധികാരം ഉള്ളപ്പോൾ, 10 സ്ഥിരാംഗങ്ങളല്ലാത്ത അംഗങ്ങൾ രണ്ട് വർഷത്തെ കാലാവധിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യുഎൻ ചാർട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിന് പൊതുസഭയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷവും, അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തിന്റെ അംഗീകാരവും ആവശ്യമാണ്.