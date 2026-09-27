കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ വീണ്ടും ഹിമപാതം. മനാങ് ജില്ലയിലുള്ള നർ ഫു മേഖലയിലെ 7,126 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഹിംലുങ് ഹിമാൽ പർവ്വതശിഖരത്തിൽ ശക്തമായ ഹിമപാതത്തെ തുടർന്ന് 10 പേരെ കാണാതായി. കാണാതായവരിൽ പർവ്വതാരോഹകരും ഗൈഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ‘കാഠ്മണ്ഡു പോസ്റ്റ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
എക്സ്പെഡിഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേപ്പാൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഋഷി ഭണ്ഡാരിയാണ് വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കാണാതായവരിൽ രണ്ട് പേർ ‘ഇമാജിൻ നേപ്പാൾ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്’ എന്ന സ്ഥാപനവുമായും, എട്ട് പേർ ‘ഹിമാലയൻ ഹോളിഡേയ്സ് നേപ്പാൾ’ എന്ന ഏജൻസിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അധികൃതർ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് നേപ്പാൾ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ റാം കൃഷ്ണ ലാമിച്ചാനെ അറിയിച്ചു. കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിലിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.
എക്സ്പെഡിഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേപ്പാൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഋഷി ഭണ്ഡാരിയാണ് വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കാണാതായവരിൽ രണ്ട് പേർ ‘ഇമാജിൻ നേപ്പാൾ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്’ എന്ന സ്ഥാപനവുമായും, എട്ട് പേർ ‘ഹിമാലയൻ ഹോളിഡേയ്സ് നേപ്പാൾ’ എന്ന ഏജൻസിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അധികൃതർ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് നേപ്പാൾ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ റാം കൃഷ്ണ ലാമിച്ചാനെ അറിയിച്ചു. കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിലിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.