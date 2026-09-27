മക്കളായ ഇന്ദ്രജിത്തിനെയും പൃഥ്വിരാജിനെയും കുറിച്ച് മല്ലിക സംസാരിക്കാത്ത അഭിമുഖങ്ങൾ ഇല്ല . മരുമക്കളോട് ശത്രുത വെക്കാനും മല്ലിക സുകുമാരനില്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് പുതിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
ചില അമ്മായിമാർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ഞാനും എന്റെ മകനും എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അതിൽ മാറ്റം വന്നു എന്ന തോന്നൽ. അത് പറയാതെ മനസിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് നടക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കാണാൻ നേരമുണ്ട്, എന്നെ കാണാൻ നേരമില്ലേ എന്ന് ഒരു കാലത്ത് എനിക്കടക്കമുള്ളവർക്ക് തോന്നും. പിന്നെ ചിന്തിക്കും. എന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള വിമുഖത ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സ്വന്തം അമ്മയോട് വരില്ല. എന്തും പറയാം. ഭർത്താവ് കേൾക്കാതെയും പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള സ്വാതന്ത്രവും അടുപ്പവും സ്വന്തം അമ്മമാരോടാണ്.
ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കളഞ്ഞ് എന്റെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും അമ്മായിയമ്മ വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ തീർന്നു അവരുടെ മനസമാധാനം. എല്ലാ അമ്മമാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവരിനി ഏത് വേലിയും ചാടിക്കടന്ന് വരും. അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മരുമകളെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തരുത്. കാരണം അത് അവന് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്ത ജീവിതമാണ്. അവർ സന്തോഷമായി ജീവിക്കട്ടെ. ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കരഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടും തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.
സ്നേഹം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കോംപ്രമെെസ് ചെയ്യും. രണ്ട് ദിവസം ചുമ്മാതിരിക്കുകയല്ലേ തിരുവനന്തപുരം വരെ വന്നൂടേയെന്നൊക്കെ ഞാനും ചോദിക്കും. ചോദിച്ചാലും ഞാനതൊരു വഴക്കായി പറയില്ല. കാരണം അവർക്കാതെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ദിവസം അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനാണ്.
ഇന്ദ്രന് വേണ്ടും രാജുവിന് വേണ്ടതും അവരുടെ കൂട്ടുകാരിയെ പോലെ ഒപ്പം നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള അമ്മയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ മരുമക്കൾ വന്ന് കയറി. നമ്മൾ അവരുടെ സ്വഭാവമൊന്നും നിരീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്വന്തം അമ്മയോട് തോന്നുന്ന അതേ സ്നേഹം ഒരു ഡിഗ്രി പോലും കുറയാതെ എന്നോട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയാൽ ഞാൻ മണ്ടിയാണ്. കൊച്ചിലേ മുതൽ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അമ്മയാണ്. അവരോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കെയർ എടുത്തെന്നിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ മല്ലിക സുകുമാരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.