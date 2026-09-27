ഛണ്ഡിഗഡ് : മുൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി രവ്നീത് സിംഗ് ബിട്ടുവിന് വധഭീഷണി ലഭിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്കർ-ഇ-ജാങ്വിയുടെ തലവൻ മാലിക് ഇഷാഖിന്റെ പേരിലുള്ള ഫോൺ കോളിലൂടെയാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചതെന്ന് രഹസ്യവിവരങ്ങൾ പറയുന്നു. നിനക്കായി ഒരു വലിയ പെട്ടി തയ്യാറാണ്. കൂടാതെ ജിഹാദ് നടത്തി നിരവധി പേരെ കൊല്ലുമെന്നാണ് ഭീഷണി സന്ദേശത്തിലുള്ളത്.
നേരത്തെ രവ്നീത് സിംഗ് ബിട്ടുവിന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെ ബട്ടാലയ്ക്ക് സമീപം ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) പ്രവർത്തകർ തന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തെ ആക്രമിച്ചതായി ബിട്ടു അവകാശപ്പെട്ടു. ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബിട്ടു പത്താൻകോട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.
ബിട്ടു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നൂറിലധികം ആം ആദ്മി പ്രവർത്തകർ തന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ കല്ലുകളും മുട്ടകളും എറിഞ്ഞു. വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ഗ്ലാസ് തകർന്നുവെന്നും ജാമർ വാഹനത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബട്ടാലയ്ക്ക് സമീപം വാഹനവ്യൂഹം വേഗത കുറച്ചപ്പോഴാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് ആരോപിച്ചു. മുഴുവൻ സംഭവത്തിലും പ്രാദേശിക പോലീസ് നിശബ്ദ കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
തനിക്കോ കൂടെയുള്ളവർക്കോ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനും സംസ്ഥാന പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറലും (ഡിജിപി) ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്ന് ബിട്ടു പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ബിട്ടുവിന്റെ സുരക്ഷാ സംഘം മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്