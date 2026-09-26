നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വനിതകൾക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ കബഡി ടീമും ഇറാനെതിരായ ഫൈനലിൽ സ്വർണം നേടി. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവൻ്റിലും ടീം ഇന്ത്യയുടെ നാലാമത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ കൊണ്ടുവന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഹാഫ് ടൈമിൽ 17-18ന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം 40-34 എന്ന സ്കോറിനാണ് ടീം വിജയം നേടിയത്. ജപ്പാൻ, ചൈനീസ് തായ്പേയ്, ബംഗ്ലാദേശ്, കൊറിയ എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ‘പൂൾ എ’-യിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം സെമിഫൈനലിൽ തായ്ലൻഡിനെ 66-28 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഫൈനലിൽ ഇറാനെ 40-34 എന്ന സ്കോറിന് തോൽപ്പിച്ച് കിരീടം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ കബഡിയിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന 13-ാമത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡലാണിത്; നേരത്തെ വനിതാ ടീമും സ്വർണ്ണം നേടിയിരുന്നതിനാൽ, സെപ്റ്റംബർ 26-ന് രാജ്യം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ കൂടിയാണിത്.