ന്യൂയോർക്ക് : ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ്, യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമത്തെ പിന്തുണച്ചു. അതേസമയം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരാംഗത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി എതിർത്തു.
ശനിയാഴ്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ ലോക നേതാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാവ്റോവ്, യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൗൺസിലിന്റെയോ നിലവിലുള്ള സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെയോ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആഗോള ദക്ഷിണേഷ്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ, പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ എന്നിവയ്ക്ക് അധിക സ്ഥിരം സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്ഥിരം സീറ്റിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു: ലാവ്റോവ്
” യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പരിഷ്കരണത്തിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിക്കും ജപ്പാനും അധിക സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടരുത്, കാരണം അവർ ഇപ്പോൾ സൈനികതയിലേക്കും പ്രതികാരത്തിലേക്കും നീങ്ങുകയാണ്,”- ലാവ്റോവ് പറഞ്ഞു.
കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി സന്തുലിതവുമായ ഒരു ആഗോള മേഖലയ്ക്കായി വാദിച്ച റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യം വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവയുടെ പ്രാതിനിധ്യം വിശാലമാക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നു. സ്ഥിരം സീറ്റിനായുള്ള ബ്രസീലിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ തങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും ലാവ്റോവ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പോർച്ചുഗലും മൗറീഷ്യസും
ന്യൂദൽഹിയുടെ ശ്രമത്തെ പിന്തുണച്ച ഏക രാജ്യം റഷ്യ മാത്രമായിരുന്നില്ല. യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് പോർച്ചുഗലും മൗറീഷ്യസും പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.